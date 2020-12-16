Студенты Тульского государственного университета должны сдать тест на "ковид", чтобы вернуться в общежитие Фото: Алексей ФОКИН

Неблагоприятная эпидобстановка в регионе затронула жизнь и тульских студентов. Так, теперь те, кто проживает в студенческом общежитии ТулГУ обязаны сдать тест на коронавирус, чтобы снова вернуться на место проживания. При этом студенты должны сдать тест методом ПЦР и за свой счет.

Однако, потраценные на исследование деньги студентам возместит сам же вуз. В случае, если кто-то из обучающихся откажется от прохождения теста, то его поместят на двухнедельную самоизоляцию. И только после 14 дней он сможет вернуться в коллектив.

При этом те обучающиеся, которые остались на новогодние праздники в общежитии, будут под контролем специалистов ТулГу. Некоторые из них сдают сессию очно либо приехали из-за рубежа, поэтому не имеют возможности уехать домой на .